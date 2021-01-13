Эксперт оценил перспективы создания цифрового рубля

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил перспективы создания цифрового рубля.

«Цифровая валюта — это не просто шаг вперёд. Важно осознать, что это неизбежность. Такая форма российской валюты необходима не завтра, а сегодня, потому что экономика будет развиваться в этом направлении», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, цифровой рубль — это не криптовалюта и не цифровая валюта в классическом понимании, это часть цифровой экосистемы, которая облегчит процессы оплаты и оказания услуг, всего, что существует в цифровой экономике.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News оценил перспективы цифрового рубля.