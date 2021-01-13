Эксперт оценил перспективы курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил перспективы курса рубля.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что технически отечественная валюта находится на перепутье, поскольку высокие цены на нефть и санкционные риски уравновешивают друг друга.

«Курс доллара сформировал коридор в 73,4—75 рублей, курс евро — 89,8—92 рубля. Выход за ту или иную границу может стать сигналом движения российской валюты до конца января», — считает эксперт.

По его мнению, во многом определяющим станет отчёт по динамике потребительских цен в США.

Ранее член Центральной и Восточноевропейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.