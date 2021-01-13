Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT данные о том, что стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднималась выше $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.

«Первый фактор — это понижение объёма добычи в рамках ОПЕК+, второе — это надежда на то, что массовая вакцинация во всём мире приведёт к победе над коронавирусом. Соответственно, карантин отменят, люди будут больше перемещаться и тратить больше топлива на эти перемещения — значит, спрос восстановится», — рассказал Юшков.

Аналитик отметил, что нынешнее повышение цен — это во многом «ожидания трейдеров».

«То есть это не отражает реальную картину баланса спроса и предложения. Потому что сейчас, наоборот, с точки зрения баланса спроса и предложения цена должна снижаться в район $45 за баррель, но мы видим, что на этих ожиданиях восстановления спроса и позитивных новостях от ОПЕК+ цена только растёт», — добавил он.

Эксперт заявил, что ещё один фактор, который тоже влияет на цену, — это смена власти в США.

«То есть там многие трейдеры уверены, что Байден будет зажимать производителей сланцевой нефти и сланцевого газа в США... Трамп был лоббистом промышленности, сторонник традиционной энергетики, а Байден — якобы сторонник... климатических соглашений, и якобы он по своим взглядам будет давить на сланцевиков... Так это или нет — сейчас говорить ещё рано, но эти ожидания приводят к тому, что трейдеры скупают фьючерсы на нефть, ожидают, что в дальнейшем она подорожает из-за действий Байдена и их собственных действий, от того, что они скупают. Соответственно, спрос есть на фьючерсы — и вот они дорожают», — заключил он.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent поднималась в ходе торгов выше $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.

По данным на 12:39 мск, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет $56,85 за баррель.