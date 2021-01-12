Эксперт оценил ситуацию со стоимостью бензина на АЗС

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Главный аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман оценил ситуацию со стоимостью бензина на АЗС.
Эксперт оценил ситуацию со стоимостью бензина на АЗС
  • © Maxim Shemetov
  • Reuters

«Стоимость бензина на АЗС уже достаточно заметно отреагировала на повышение в опте. К первой рабочей неделе средняя розничная цена литра АИ-95 в России составила 48,2 рубля. Это на 1% больше, чем всего месяц назад», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с января по декабрь 2020 года цена выросла на 2,8% — с 46,6 до 47,9 рубля.

Как считает Гойхман, в настоящее время цены зависят от ряда факторов, среди которых курс рубля, общий уровень спроса и предложения топлива, экспортные цены на нефть, уровень инфляции.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

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