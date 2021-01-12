Эксперт дал прогноз по ценам на бензин в России

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал прогноз по ценам на бензин в России.
Эксперт дал прогноз по ценам на бензин в России
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«В правительстве уже заявили, что рост цен на топливо в розничном звене может быть кратковременным и не превысит уровень инфляции в текущем году (то есть составит около 4%). Сейчас цены растут, так как сокращается объём предложения на внутреннем рынке», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, сокращение объёма спроса автоматически может отразиться на ценах, но демпферный механизм сгладит такие колебания.

Как считает Деев, к концу января рост цен на бензин в рознице не составит более 2—2,5%, на дизель — более 3%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

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