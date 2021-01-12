Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Анастасия Румянцева, Ангелина Шурпина
Независимый эксперт Роман Блинов в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«На текущий момент нефть марки WTI и нефть марки Brent растут, они находятся практически на максимальных значениях текущего года... Кроме того, необходимо также понимать, что после недлительной атаки единая европейская валюта сдала свои позиции по отношению к американскому доллару, о чём свидетельствуют данные торгов. Ещё вчера курс европейской валюты к доллару США опустился ниже отметки $1,22 за евро, что свидетельствует о спросе глобальных игроков по фондовому и прочим финансовым рынкам на американский доллар», — рассказал эксперт.  

По его словам, скорее всего, в рамках возможной коррекции на американском фондовом рынке ряд игроков существенно увеличили свои позиции к доллару, не позволив единой европейской валюте укрепиться выше отметки $1,23 за евро, которую мы наблюдали в промежуток между 1 и 2 января и 11—12 января текущего года.

«В этой связи уместно говорить о локальном укреплении курса российской национальной валюты», — заключил Блинов. 

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января.

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