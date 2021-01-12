Эксперт оценил преимущества ОЭЗ в России

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Эксперт РАНХиГС Владимир Зинов рассказал, что увеличение числа особых экономических зон (ОЭЗ) в России несёт множество преимуществ для бизнеса.
Эксперт оценил преимущества ОЭЗ в России
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Считаю, что это замечательная идея: чем больше будет зон, тем будет лучше. Это места, где есть преференции для бизнеса, технологического бизнеса», — дал комментарий Зинов для ФБА «Экономика сегодня».

На вопрос, почему основные инвестиции в новых ОЭЗ направлены на нефтехимическую отрасль, он ответил, что в России сейчас не так много отраслей, обладающих конкурентным преимуществом. Однако для развития нефтехимического сектора необходимы преференции для компаний на местах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года увеличили объём производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года.

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