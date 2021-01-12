Названы самые выгодные инвестиции за 2020 год
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Об этом пишет газета «Известия».
С помощью этих инструментов сбережения можно было приумножить на 40—350%.
Аналитики посчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2020 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.
На первом месте оказался биткоин — 354% прибыли.
Инвесторы, вложившиеся в золото, в конце года получили прибыль в размере 43%.
Чуть меньше принесли вложения в иностранные акции. Индекс S&P 500, отражающий котировки 500 крупнейших публичных компаний США, вырос за год на 17,4% в долларовом выражении. Однако для российских инвесторов рублёвая доходность с учётом изменения курса оказалась выше — около 41%.
Хороший доход получили и держатели наличных сбережений в валюте: евро — 32%, доллар — 19,9% прибыли.
Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.