Названы самые выгодные инвестиции за 2020 год

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Согласно опубликованному рейтингу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, наибольшую доходность розничным инвесторам в 2020 году принесли биткоин, золото и акции зарубежных компаний.
Названы самые выгодные инвестиции за 2020 год
  • Pixabay

Об этом пишет газета «Известия».

С помощью этих инструментов сбережения можно было приумножить на 40—350%.

Аналитики посчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2020 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев.

На первом месте оказался биткоин — 354% прибыли.

Инвесторы, вложившиеся в золото, в конце года получили прибыль в размере 43%.

Чуть меньше принесли вложения в иностранные акции. Индекс S&P 500, отражающий котировки 500 крупнейших публичных компаний США, вырос за год на 17,4% в долларовом выражении. Однако для российских инвесторов рублёвая доходность с учётом изменения курса оказалась выше — около 41%.

Хороший доход получили и держатели наличных сбережений в валюте: евро — 32%, доллар — 19,9% прибыли.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.

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