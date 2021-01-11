В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке

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В Минэнерго сообщили, что, «несмотря на колебания биржевых и оптовых цен на нефтепродукты в России в 2020 году, рост розничных цен благодаря действующим механизмам регулирования был ниже инфляции».
В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что «увеличение розничных цен на бензин АИ-92 в России в 2020 году составило 2% при предварительной оценке инфляции на уровне 4,9%».

В ведомстве рассказали, что «для недопущения дефицита бензина на АЗС и, соответственно, экономически необоснованного роста цен на российском рынке Минэнерго России совместно с ФАС России и профессиональными участниками рынка в рамках работы оперативного штаба постоянно ведёт мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт».

В Минэнерго заявили, что «в 2020 году потребление автомобильного бензина 5-го класса в России снизилось на 5,6% по сравнению с уровнем 2019 года».

«В течение 2020 года наблюдался спад производства нефтепродуктов. При этом поддерживался необходимый уровень запасов топлива на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения во всех регионах России. По мере увеличения деловой активности в различных регионах и ослабления отдельных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, наблюдается восстановление спроса на автомобильный бензин на внутреннем рынке. Объёмы производства достаточны для покрытия внутрироссийского спроса и поддержания необходимых запасов», — говорится в сообщении.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на бензин в России в 2021 году.

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