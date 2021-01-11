В Москве рассказали о стандартизации 70% госзакупок

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по стандартизированным процедурам будут проводиться 70% городских закупок.
В Москве рассказали о стандартизации 70% госзакупок
  • © В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ефимов отметил, что около 30% комплектов приходится на закупки в городском хозяйстве, 26% — в сфере имущества и транспорта, примерно по 10% закупок — на общегородские потребности, здравоохранение и образование.

«Применение единых стандартов повышает прозрачность закупочных процедур, усиливает конкуренцию, сокращает риски их обжалования и позволяет более эффективно использовать бюджетные средства. За 11 месяцев 2020 года с использованием типовой документации было проведено свыше 45 тыс. закупок общим объёмом 414 млрд рублей, при этом экономия госзаказчиков Москвы составила более 42 млрд рублей», — приводятся в материале слова Ефимова.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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