Эксперт оценил ситуацию в экономике на фоне пандемии

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Профессор Никита Кричевский оценил ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавируса.
Эксперт оценил ситуацию в экономике на фоне пандемии
  • РИА Новости

«Про мировую экономику точно не смогу вам ответить, потому что COVID-19 в этом году никуда не уйдёт. Какое-то время он будет с нами путешествовать в пространстве и времени. Конечно, не в таких жёстких формах, как это было в прошлом году», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

С другой стороны, отметил эксперт, экономика в мире будет оздоравливаться, хотя никто не понимает, каким образом.

Ранее политолог и ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рейтинг главных мировых рисков в 2021 году по версии консалтинговой компании Eurasia Group.

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