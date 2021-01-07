Эксперт оценил ситуацию в экономике на фоне пандемии

Профессор Никита Кричевский оценил ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавируса.

«Про мировую экономику точно не смогу вам ответить, потому что COVID-19 в этом году никуда не уйдёт. Какое-то время он будет с нами путешествовать в пространстве и времени. Конечно, не в таких жёстких формах, как это было в прошлом году», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

С другой стороны, отметил эксперт, экономика в мире будет оздоравливаться, хотя никто не понимает, каким образом.

Ранее политолог и ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рейтинг главных мировых рисков в 2021 году по версии консалтинговой компании Eurasia Group.