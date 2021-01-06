Эксперт дал прогноз по ценам на бензин в 2021 году

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов дал прогноз по ценам на бензин в 2021 году.

«Рост цен на бензин в 2021 году возможен, особенно если нефть будет дорожать и стоимость барреля пробьёт отметку в $50», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его мнению, в случае удешевления нефти бензин всё равно может вырасти в цене, что наблюдалось уже не раз.

«Дело в том, что нефтяные компании из-за падения сырьевых котировок несут большие финансовые потери и могут попробовать их компенсировать за счёт потребителей», — пояснил Хазанов.

При этом эксперт считает, что сильного роста цен всё же не будет.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.