Эксперт дал прогноз по ценам на бензин в 2021 году

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Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов дал прогноз по ценам на бензин в 2021 году.
Эксперт дал прогноз по ценам на бензин в 2021 году
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Рост цен на бензин в 2021 году возможен, особенно если нефть будет дорожать и стоимость барреля пробьёт отметку в $50», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его мнению, в случае удешевления нефти бензин всё равно может вырасти в цене, что наблюдалось уже не раз.

«Дело в том, что нефтяные компании из-за падения сырьевых котировок несут большие финансовые потери и могут попробовать их компенсировать за счёт потребителей», — пояснил Хазанов.

При этом эксперт считает, что сильного роста цен всё же не будет.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

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