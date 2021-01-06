Минэнерго высказалось об угле в условиях развития зелёной энергетики
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В беседе с «Российской газетой» он отметил, что если есть поддержка идеи об устойчивом энергетическом развитии, то нужно приветствовать любой вклад в достижение его целей, в том числе переход к чистым угольным технологиям.
В качестве примера замминистра привёл КНР, Индию и Вьетнам, где планируется строительство более тысячи угольных электростанций, работающих на принципах HELE (высокая эффективность и низкая эмиссия).
Как отметил Яновский, наличие угля в топливно-энергетическом балансе повышает надёжность энергоснабжения.
Ранее историк-американист Александр Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по рынку углеводородов.