Минэнерго высказалось об угле в условиях развития зелёной энергетики

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Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский прокомментировал тезис о том, что в зелёной энергетике нет места угольной генерации.
Минэнерго высказалось об угле в условиях развития зелёной энергетики
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что если есть поддержка идеи об устойчивом энергетическом развитии, то нужно приветствовать любой вклад в достижение его целей, в том числе переход к чистым угольным технологиям.

В качестве примера замминистра привёл КНР, Индию и Вьетнам, где планируется строительство более тысячи угольных электростанций, работающих на принципах HELE (высокая эффективность и низкая эмиссия).

Как отметил Яновский, наличие угля в топливно-энергетическом балансе повышает надёжность энергоснабжения.

Ранее историк-американист Александр Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по рынку углеводородов.

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