Эксперт оценил перспективы мировой газовой отрасли в 2021 году

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил перспективы мировой газовой отрасли в 2021 году.

«Очевидно, что и в 2021 году мир продолжит борьбу с пандемией. Поэтому простым этот год не будет. Многое будет зависеть от погоды. Пока зима в Северном полушарии более суровая, чем в прошлом и позапрошлом годах, что толкает цены вверх», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По мнению Гривача, производители будут более осторожны при принятии новых инвестиционных решений, хотя и не так консервативны, как в уходящем году.

Как считает эксперт, с приходом президента США Джо Байдена (по крайней мере, в первый год) для углеводородных проектов принципиальных изменений не будет.

«Касаясь российских поставок, стоит отметить, что, скорее всего, диапазон трубопроводного экспорта в Европу, Турцию и Китай останется на уровне 170—190 млрд кубометров. Экспорт СПГ тоже останется в пределах 30 млн тонн», — прогнозирует Гривач.

Он добавил, что зелёная повестка будет оказывать влияние на газовый рынок Европы, но магистральное направление, хотя бы в ближайшем будущем, — это замещение угля, а у экспортного газа есть дополнительный момент в виде снижения собственной добычи в ЕС.

Ранее историк-американист Александр Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по рынку углеводородов.