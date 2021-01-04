Экономист оценил динамику курса биткоина

Экономист Михаил Хазин оценил динамику курса биткоина.

«Когда любой актив быстро растёт, то этот рост сопровождается регулярными спадами. Рост биткоина связан с падением доллара на фоне больших проблем в Соединённых Штатах Америки и на американском фондовом рынке», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, по состоянию на сегодня биткоин, скорее всего, будет идти в рост.

Как считает Хазин, криптовалюта будет регулироваться и любые попытки совершать операции в биткоинах станут рассматриваться как уклонение о налогов.

«Более того, я думаю, что очень скоро будет принято законодательство, по которому любой владелец биткоина должен будет докладывать в налоговую службу обо всех совершённых транзакциях», — прогнозирует он.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.