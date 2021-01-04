Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT данные о том, что цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше $53 за баррель впервые с 4 марта.

«Фьючерсы — это цена игры на базовом активе, которым является нефть, это биржевой инструмент. Тем не менее этот биржевой инструмент всё-таки опирается на реальный актив и отражает склонность движения цены этого актива. В данном случае он показывает, что цена всё-таки склонна к повышению. На это влияет, конечно, предстоящая встреча стран — членов ОПЕК, естественно, они будут договариваться о том, чтобы цена на нефть поддерживалась на определённом уровне», — заявил Беляев.

Он также отметил, что сейчас идёт курс на стабилизацию мировой экономики.

«Об этом говорят и цифры Китая, и цифры других стран, показывают, что, в общем-то, экономика постепенно адаптируется к новой реальности и стремится к тому, чтобы она приобрела устойчивые формы и двигалась вперёд. Раз в экономике складываются положительные моменты, то это отражается позитивно (то есть в сторону роста) на цене нефти, что мы видим, а уже потом это отражают фьючерсы как самый последний индикатор», — заключил специалист.

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов 4 января поднималась выше $53 за баррель впервые с 4 марта.