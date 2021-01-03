Экономист оценил ситуацию с ростом биткоина

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Экономист, инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган оценил ситуацию с ростом биткоина.
Экономист оценил ситуацию с ростом биткоина
  • Reuters

«Как правило, чем быстрее движение наверх, тем быстрее бывает обвал. Предсказать, до какого уровня биткоин может вырасти или упасть, я бы даже не пытался — это бессмысленно и непрофессионально. Им движет только спрос и предложение, и в настоящее время мы видим, что спрос на него растёт», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, рост связан с тем, что на рынок пришло очень много новых игроков — есть оживление, новые деньги.

Как прогнозирует Коган, когда пойдёт обратное движение, которое неизбежно, многие могут «неплохо» потерять.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.

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