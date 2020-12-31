Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год

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Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов дал прогноз по курсу рубля на 2021 год.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год
  • РИА Новости

«Мы видим, что курс рубля в последнее время имеет тенденцию к укреплению. Это означает, что иностранные инвесторы начинают переходить обратно в российские активы. Следующий год, я думаю, будет гораздо более стабильным», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил эксперт, курс рубля определяют несколько факторов, основным из которых является среднегодовая цена на нефть.

По словам Улатова, важно обратить внимание и на то, как будет проходить пандемия.

Ранее член Центральной и Восточно-Европейской Ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.

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