Подведены итоги Года предпринимательства в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов подвёл итоги Года предпринимательства в республике.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Я считаю, что год получился по-настоящему предпринимательским, потому что большинство предпринимателей Удмуртии не только выстояли, но и смогли преуспеть», — сказал Бречалов.

По его словам, рабочие места и налоги — это фундамент.

«Повторюсь, Удмуртия —самый предпринимательский регион в России, и мы это с вами доказали в 2020 году», — добавил глава республики.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.