Подведены итоги Года предпринимательства в Удмуртии

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов подвёл итоги Года предпринимательства в республике.
Подведены итоги Года предпринимательства в Удмуртии
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Я считаю, что год получился по-настоящему предпринимательским, потому что большинство предпринимателей Удмуртии не только выстояли, но и смогли преуспеть», — сказал Бречалов.

По его словам, рабочие места и налоги — это фундамент.

«Повторюсь, Удмуртия —самый предпринимательский регион в России, и мы это с вами доказали в 2020 году», — добавил глава республики.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить