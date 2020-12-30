Подведены итоги Года предпринимательства в Удмуртии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Я считаю, что год получился по-настоящему предпринимательским, потому что большинство предпринимателей Удмуртии не только выстояли, но и смогли преуспеть», — сказал Бречалов.
По его словам, рабочие места и налоги — это фундамент.
«Повторюсь, Удмуртия —самый предпринимательский регион в России, и мы это с вами доказали в 2020 году», — добавил глава республики.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.