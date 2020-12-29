Власти Петербурга рассказали об итогах года для городской экономики

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал об итогах года для городской экономики.

По его словам, динамика реальной зарплаты за январь — октябрь составила 100,5%.

«Были проиндексированы зарплаты работников бюджетной сферы — это более 300 тыс. человек. Произошло повышение размера минимальной заработной платы. В этом году она установлена на уровне 19 тыс. рублей», — цитирует вице-губернатора «Петербургский дневник».

Как отметил Елин, численность работающих на крупных и средних предприятиях города выросла на 3%.

«Хотя произошло существенное замедление темпов деловой активности, вызванное пандемией. Главной экономической задачей текущего года оставалось сохранение занятости населения», — сказал он.

Чиновник также сообщил, что из-за пандемии индекс промышленного производства упал в середине года, но с августа начал восстановление.

«По прогнозам, итоги года будут сопоставимы с 2019 годом», — сказал он.

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