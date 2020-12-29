Аналитик оценил ситуацию с курсом доллара

Аналитик Антон Шабанов оценил ситуацию с курсом доллара.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что нет прямой взаимосвязи между санкциями и тем, растёт американская валюта или падает.

«Это результаты даже не санкций, а прежде всего торговых войн. Это не то, что напрямую санкции, это вся та политика, которая продвигалась в Америке в последние годы. Она привела к тому, что доллар слабеет», — сказал Шабанов.

Эксперт не исключил, что американская сторона может преднамеренно способствовать ослабеванию своей валюты.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил прогноз относительно падения курса доллара на 20% в 2021 году.