Аналитик оценил ситуацию с курсом доллара

Короткая ссылка
Аналитик Антон Шабанов оценил ситуацию с курсом доллара.
Аналитик оценил ситуацию с курсом доллара
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что нет прямой взаимосвязи между санкциями и тем, растёт американская валюта или падает.

«Это результаты даже не санкций, а прежде всего торговых войн. Это не то, что напрямую санкции, это вся та политика, которая продвигалась в Америке в последние годы. Она привела к тому, что доллар слабеет», — сказал Шабанов.

Эксперт не исключил, что американская сторона может преднамеренно способствовать ослабеванию своей валюты.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил прогноз относительно падения курса доллара на 20% в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить