Эксперт оценил потенциал роста российской экономики

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Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар оценил потенциал роста российской экономики.
Эксперт оценил потенциал роста российской экономики
  • РИА Новости

«Малый объём сферы услуг в России и возможность её дальнейшего расширения являются потенциалом к росту. Совсем недавно мы обладали совершенно другой структурой экономики — производственной и промышленной, но в последние годы наша страна совершила большой рывок в сфере услуг и имеет потенциал развиваться дальше», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, после кризиса, связанного с коронавирусом, европейские экономики вернутся к росту и задача России — сохранить позиции, полученные в 2020 году.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил прогноз относительно падения курса доллара на 20% в 2021 году.

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