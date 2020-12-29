Эксперт оценил потенциал роста российской экономики

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар оценил потенциал роста российской экономики.

«Малый объём сферы услуг в России и возможность её дальнейшего расширения являются потенциалом к росту. Совсем недавно мы обладали совершенно другой структурой экономики — производственной и промышленной, но в последние годы наша страна совершила большой рывок в сфере услуг и имеет потенциал развиваться дальше», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, после кризиса, связанного с коронавирусом, европейские экономики вернутся к росту и задача России — сохранить позиции, полученные в 2020 году.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил прогноз относительно падения курса доллара на 20% в 2021 году.