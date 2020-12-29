В Москве рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса.

Об этом информирует НСН.

«В этом году мы расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Всего за 2020 год одобрили субсидии 36 предприятиям на общую сумму почти 770 млн рублей. Эти предприятия вносят значительный вклад в городскую экономику: в общей сложности 36 получателей субсидий дают городу свыше 30 тыс. рабочих мест, а общая сумма налогов, уплаченных этими предприятиями в 2019 году в региональный бюджет, превысила 7 млрд рублей», — сообщил Ефимов.

Субсидию получат предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, пищевые производства, производители высокотехнологичной продукции, мебели, лифтов и отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.