Минфин заявил об отсутствии планов повышать налоги

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует повышать налоги в стране даже в случае ухудшения ситуации с доходами бюджета.

«На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличение налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем заимствовать. Если это нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния», — приводит его слова РИА Новости.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов.

Дефицит бюджета в 2021 году запланирован на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году — 1,25 трлн, в 2023 году — 1,41 трлн рублей.