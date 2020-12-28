Эксперт оценил перспективы российского трубопроводного газа с гибридной формулой цены

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Независимый эксперт Вячеслав Мищенко оценил перспективы российского трубопроводного газа с гибридной формулой цены.
Эксперт оценил перспективы российского трубопроводного газа с гибридной формулой цены
  • РИА Новости

«Приход зимы в своё календарное время в Европе и понижение температур оказали определённое отрезвляющее воздействие на уже почти зелёное европейское энергетическое сообщество: потребление природного газа резко увеличилось, а спотовые цены на газ обновили максимумы за последние два года», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его мнению, российский трубный газ с гибридной формулой цены в ближайшие месяцы вновь может стать самой привлекательной альтернативой для потребителей газа из Европы и не только.

Вместе с тем, отметил эксперт, сезонность спроса — очень условное понятие, и предыдущие два очень тёплых осенне-зимних периода тому прямое подтверждение.

«Совокупность всех факторов, которые продолжают размывать спрос на российский газ на европейском рынке, значительно перевешивает позитивный эффект сезонных холодов», — добавил Мищенко.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предположил, при каких условиях на рынке стоимость барреля нефти может подняться до $60.

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