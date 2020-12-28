Титов на встрече с Путиным предложил новые меры поддержки бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил российскому лидеру Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер поддержки бизнеса.

«Из тех мер поддержки, которые были реализованы, многие действительно оказались очень важными, многие предприниматели ими воспользовались», — приводит сайт Кремля слова Титова.

При этом он отметил, что необходимы какие-то дополнительные меры.

«Предприниматели говорили о том, что очень важной мерой было бы на сегодня получить продление по тем мерам, по которым требуют возврата», — заявил Титов.

По его мнению, необходимо продлить до конца 2020 года программу льготных кредитов на возобновление деятельности и смягчить её условия, а именно — полностью списать задолженности по кредиту при сохранении не менее 80% от штата по состоянию на 1 июня 2020, а также 50% списания — при сохранении 70% от штата.

Омбудсмен предложил президенту списать недоимки по всем налогам и страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, начисленным на эту недоимку, образовавшиеся по состоянию на 1 ноября 2020 года.