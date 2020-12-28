Глава ЦБ рассказала, кому нужен слабый рубль

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль.

«За плавающий, я выступаю за плавающий рубль, да. Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля, и есть те, которые — в слабом рубле. Например, экспортёры наши заинтересованы в слабом рубле», — сказала Набиуллина в эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.

Ранее Набиуллина заявила, что экономика России выйдет на уровень до начала пандемии в середине 2022 года.

Согласно результатам консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие аналитики крупнейших банков, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств, среднегодовой курс рубля к доллару в 2021-м будет равен 71,6, а к евро — 87,5.