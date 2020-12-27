Песков рассказал о состоянии российской экономики на фоне пандемии

Решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны: экономика просела меньше, чем в других странах. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент Владимир. — RT) Путин, кто прежде всего в ней нуждается», — сказал Песков, его цитирует портал «Вести».

Он привёл в пример страны, «которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике».

«Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%?» — отметил пресс-секретарь.

По его словам, несмотря на то что Россия тоже «припала существенно» и «вылезать из этого» будет весной, российская экономика в сравнении с другими странами просела меньше.

Песков также подчеркнул, что российская экономика «достаточно мобильна».

Ранее президент России заявил, что пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для экономики и социальной сферы России, а также тяжёлым испытанием для рядовых граждан.

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