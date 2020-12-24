Эксперт прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли

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Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли.
Эксперт прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли
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Его экспертную оценку публикует oilcapital.ru.  

«По нашему мнению, волатильность нефтяных цен в 2021 году может быть высокой. Потенциальный диапазон движения котировок — $35—60. При этом средние уровни могут сформироваться в районе $50—55», — считает Карпунин.

Как отметил эксперт, нефтегазовые компании уже к концу 2020 года начали работать при стоимости сырья, близкой к средним значениям 2019 года, так что постепенно кризис будет преодолён.

По его словам, большинство российских компаний нацелены на правильный ESG-подход к разработке месторождений, так что проблем с привлечением средств быть не должно.

«Страны ОПЕК+ выработали достаточно гибкую схему взаимодействия и работают в интересах балансировки рынка, чтобы не было как дефицита, так и перепроизводства нефти», — заключил специалист.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.

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