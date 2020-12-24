Экономист оценил ситуацию с валютными вкладами в России

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Экономист Виталий Калугин считает, что россиянам следует воздержаться от валютных вкладов из-за прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности.
Экономист оценил ситуацию с валютными вкладами в России
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Таким мнением он поделился в разговоре с URA.RU.

«По валютным вкладам проценты превратились практически ни во что. Соответственно, держать валюту в банке становится абсолютно бессмысленно», — подчеркнул Калугин.

В качестве альтернативы валютным вкладам Калугин предложил биржевые инструменты с низким риском и инвестиции в недвижимость.

Летом финансовый аналитик РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов.

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