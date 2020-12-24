Экономист оценил ситуацию с валютными вкладами в России
- АГН «Москва»
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Таким мнением он поделился в разговоре с URA.RU.
«По валютным вкладам проценты превратились практически ни во что. Соответственно, держать валюту в банке становится абсолютно бессмысленно», — подчеркнул Калугин.
В качестве альтернативы валютным вкладам Калугин предложил биржевые инструменты с низким риском и инвестиции в недвижимость.
Летом финансовый аналитик РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов.