Экономист оценил ситуацию с валютными вкладами в России

Экономист Виталий Калугин считает, что россиянам следует воздержаться от валютных вкладов из-за прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности.

Таким мнением он поделился в разговоре с URA.RU.

«По валютным вкладам проценты превратились практически ни во что. Соответственно, держать валюту в банке становится абсолютно бессмысленно», — подчеркнул Калугин.

В качестве альтернативы валютным вкладам Калугин предложил биржевые инструменты с низким риском и инвестиции в недвижимость.

Летом финансовый аналитик РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов.