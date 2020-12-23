Авен оценил ситуацию в российской экономике

Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен прокомментировал ситуацию в российской экономике.

На вопрос о том, можно ли говорить о потерянном десятилетии для российской экономики, Авен ответил: «И да и нет».

«С одной стороны, произошла достаточно фундаментальная трансформация экономической модели, наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции. В результате инфляция у нас была подавлена в эти годы, это вообще новая реальность», — сказал он в интервью РБК.

По его словам, в условиях подавления инфляции все страны испытывали временные проблемы с экономическим ростом. Он добавил, что поэтому можно было ожидать, что замедление роста произойдёт и в России.

«С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг», — сказал Авен.

Он уточнил, что с 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался.

«Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат. Отсутствие инвестиций — это плохой результат. И что особенно, наверное, грустно с точки зрения изменения предпринимательской среды — мы, в общем, потеряли годы: у нас падает всё время доля доходов населения от предпринимательства», — добавил он.

Авен подчеркнул, что с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными.

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