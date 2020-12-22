Эксперт спрогнозировал ужесточения в сфере банковского кредитования в 2021 году

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников выразил мнение, что в следующем, 2021 году, российские банки будут ужесточать требования к своим заёмщикам.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Следующий год будет не благостный — не будет ни реструктуризации, ни льготной ипотеки», — сказал Масленников.

Также он выразил мнение, что требования к заёмщикам будут ужесточать. Это коснётся как юрлиц, так и физлиц.

По словам экономиста, каждый пятый реструктуризированный кредит находится в зоне риска.

Ранее кандидат экономических наук доцент Олег Филиппов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность снижения ключевой ставки.