Эксперт спрогнозировал ужесточения в сфере банковского кредитования в 2021 году
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.
«Следующий год будет не благостный — не будет ни реструктуризации, ни льготной ипотеки», — сказал Масленников.
Также он выразил мнение, что требования к заёмщикам будут ужесточать. Это коснётся как юрлиц, так и физлиц.
По словам экономиста, каждый пятый реструктуризированный кредит находится в зоне риска.
Ранее кандидат экономических наук доцент Олег Филиппов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность снижения ключевой ставки.