Эксперт оценил перспективы доллара и евро

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал о перспективах доллара и евро.

Его прогноз публикует «Российская газета».

Усиление позиций доллара на мировых рынках на прошлой неделе и появившаяся новая угроза введения санкций против России может способствовать падению курса национальной валюты до уровня 74—76 рублей, считает эксперт.

«Избранный президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года намерен подготовить новый пакет санкций. Можно ли ожидать улучшения ситуации и укрепления курса рубля к концу года? Этого, на наш взгляд, ожидать не стоит. Ориентировочный курс доллара к концу года составит 76—78 рублей за доллар», — сказал аналитик.

Что касается евро, то на мировых рынках он снижается на фоне новостей о мутации коронавируса в Великобритании.

«В связи с укреплением доллара по отношению к евро и падением рубля к доллару, по нашим оценкам, курс евро на текущей неделе будет находиться в диапазоне 90,5—92,5 рубля. К концу года, с учётом введения в Германии до 10 января 2021 года локдауна из-за пандемии, курс евро существенно не изменится и составит 92—93 рубля», — сказал Корнейчук.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.