Новак допустил перемены в нефтедобыче США при Байдене

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Президентство Джо Байдена может повлиять на объёмы нефтедобычи в США, со стороны его команды делаются заявления, противоположные политике американской администрации последних четырёх лет, считает вице-премьер России Александр Новак.
Новак допустил перемены в нефтедобыче США при Байдене
  • Reuters

Об этом он сказал во время сессии проекта «Россия и мир: профессиональный разговор».

«Мы видим, что со стороны новой администрации США делаются заявления, которые прямо противоположны той политике, которая проводилась в течение последних четырёх лет. Больше будут преобладать вопросы, как мы слышим, климатической повестки. Это может повлиять в том числе на добычу в США», — цитирует Новака РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что изменения в политике администрации США не повлияют на совместные координирующие действия, которые призваны играть позитивную роль для мировой экономики и для энергетического рынка.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.

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