Новак назвал влияющие на цены на нефть факторы

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Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Новак назвал влияющие на цены на нефть факторы
  • РИА Новости

«Как вы знаете, очень серьёзные локдауны сейчас были введены относительно поездок в Великобританию. Появился там новый какой-то штамм коронавируса. В общем, это повлияло — в том числе и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию по цене на нефть», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что мировой спрос на нефть по-прежнему на 6—7 млн баррелей в сутки ниже докризисного и его восстановление может затянуться.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.

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