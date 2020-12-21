Новак назвал влияющие на цены на нефть факторы

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

«Как вы знаете, очень серьёзные локдауны сейчас были введены относительно поездок в Великобританию. Появился там новый какой-то штамм коронавируса. В общем, это повлияло — в том числе и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию по цене на нефть», — цитирует РИА Новости Новака.

Он отметил, что мировой спрос на нефть по-прежнему на 6—7 млн баррелей в сутки ниже докризисного и его восстановление может затянуться.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.