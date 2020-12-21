В Нижегородской области на поддержку МСБ выделили 1,1 млрд рублей

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что более 1,1 млрд рублей региональной поддержки получили субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые, пострадавшие от пандемии коронавируса.
В Нижегородской области на поддержку МСБ выделили 1,1 млрд рублей
  • © Правительство Нижегородской области

Об этом сообщает сайт newsnn.ru.  

Глава региона напомнил, что Нижегородская область стала первым субъектом Российской Федерации, который ввёл меры поддержки в период пандемии.

«Понимаю, что на сегодняшний день есть вопросы по поддержке некоторых категорий бизнеса, в частности, ивент-индустрии — ограничения не позволяют проводить культурно-массовые мероприятия. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможности по расширению мер поддержки предпринимателей», — сообщил Никитин.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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