В Нижегородской области на поддержку МСБ выделили 1,1 млрд рублей
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Об этом сообщает сайт newsnn.ru.
Глава региона напомнил, что Нижегородская область стала первым субъектом Российской Федерации, который ввёл меры поддержки в период пандемии.
«Понимаю, что на сегодняшний день есть вопросы по поддержке некоторых категорий бизнеса, в частности, ивент-индустрии — ограничения не позволяют проводить культурно-массовые мероприятия. Поэтому сейчас мы прорабатываем возможности по расширению мер поддержки предпринимателей», — сообщил Никитин.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.