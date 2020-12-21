Эксперт прокомментировал курс рубля

Доллар может подняться до 77 рублей, а курс евро — до 92—93 рублей к Новому году, считает эксперт по инвестициям Ян Марчинский.

В беседе с Nation News он рассказал, что ситуация для рубля не самая позитивная, потому что страны закрываются на новые локдауны, бизнес-активность в мире, объёмы потребления и экспорта нефти падают.

«Помимо этого, ситуация с блогером Алексеем Навальным набирает новые обороты. Европейские и американские СМИ подливают масло в огонь. Всё это негативно сказывается на нашем бизнес-климате, инвесторы видят больше рисков в нашей юрисдикции. На этом фоне курс евро к Новому году может подняться на уровень 92—93 рублей, а доллар — до 77 рублей», — отметил эксперт.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.