Эксперт прокомментировал курс рубля

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Доллар может подняться до 77 рублей, а курс евро — до 92—93 рублей к Новому году, считает эксперт по инвестициям Ян Марчинский.
Эксперт прокомментировал курс рубля
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он рассказал, что ситуация для рубля не самая позитивная, потому что страны закрываются на новые локдауны, бизнес-активность в мире, объёмы потребления и экспорта нефти падают.

«Помимо этого, ситуация с блогером Алексеем Навальным набирает новые обороты. Европейские и американские СМИ подливают масло в огонь. Всё это негативно сказывается на нашем бизнес-климате, инвесторы видят больше рисков в нашей юрисдикции. На этом фоне курс евро к Новому году может подняться на уровень 92—93 рублей, а доллар — до 77 рублей», — отметил эксперт.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

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