Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

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Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург», дал прогноз стоимости барреля нефти.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
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Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт отметил, что новостной фон вокруг американского бюджета на прошлой неделе был противоречивым, но сохранялась надежда достичь консенсуса в вопросе бюджетных стимулов. Также позитивно были восприняты итоги заседания ФРС США.

«На этом фоне доллар снижался, рисковые активы и сырьевые товары росли в цене. Нефтяные котировки на общем позитиве обновили максимумы трёх последних кварталов, при этом влияние локальных новостей на нефтяном рынке было минимальным. В следующую пятницу — Рождество, поэтому активность на рынках существенно снизится, хоть настрой инвесторов и остаётся оптимистичным. Нефть Brent на этом фоне может немного скорректироваться, хотя вряд ли достигнет $50 за баррель, ожидания восстановления экономики после внедрения вакцин продолжают поддерживать цены на энергоносители», — считает Кадулин.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала ФАН, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.

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