Финансовый аналитик прокомментировал курс рубля

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Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит», считает, что на неделе доллар будет держаться в диапазоне 73—75 рублей.
Финансовый аналитик прокомментировал курс рубля
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

«Перспектива рубля на неделе выглядит нейтральной. Реакция на итоги заседания Банка России, где была заметно ужесточена риторика, оказалась минимальной. Геополитические риски остаются значимыми, поэтому рубль игнорирует общий позитив на рынках и довольно высокие цены на нефть», — считает Евстифеев.

Поддержку российской валюте во второй половине недели должен оказать пик по налоговым выплатам, объём которых в декабре, по оценкам экспертов, составит 2,4 трлн рублей, что на 53% больше ноябрьских показателей.

«Таким образом, потенциальное ослабление рубля в начале недели может быть компенсировано ростом активности экспортёров на валютном рынке в её второй половине. Прогнозируемый диапазон курса — 73—75 рублей за доллар», — заключил Евстифеев.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с Nation News спрогнозировал удорожание доллара и евро по отношению к рублю.

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