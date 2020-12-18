Эксперт прокомментировала цены на нефть

Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева прокомментировала ситуацию с ценами на нефть.

Её экспертное мнение публикует oilcapital.ru.

Она подчеркнула, что цены на нефть в течение недели росли четыре дня подряд, при этом накануне достигли максимальных за более чем девять месяцев значений, поэтому пятничное снижение укладывается в сценарий фиксации полученной прибыли участниками рынка.

«В целом же позитивные настроения на нефтяном рынке сохраняются. Инвесторы находятся в ожидании скорого принятия нового пакета стимулирующих мер для американской экономики, что благоприятным образом должно отразиться на объёмах потребления топлива в Штатах и, как следствие, поспособствует дальнейшему восстановлению нефтяных котировок», — считает эксперт.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.