Эксперт прокомментировала цены на нефть

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Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева прокомментировала ситуацию с ценами на нефть.
Эксперт прокомментировала цены на нефть
  • Reuters

Её экспертное мнение публикует oilcapital.ru

Она подчеркнула, что цены на нефть в течение недели росли четыре дня подряд, при этом накануне достигли максимальных за более чем девять месяцев значений, поэтому пятничное снижение укладывается в сценарий фиксации полученной прибыли участниками рынка. 

«В целом же позитивные настроения на нефтяном рынке сохраняются. Инвесторы находятся в ожидании скорого принятия нового пакета стимулирующих мер для американской экономики, что благоприятным образом должно отразиться на объёмах потребления топлива в Штатах и, как следствие, поспособствует дальнейшему восстановлению нефтяных котировок», — считает эксперт.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

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