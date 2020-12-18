Экономист прокомментировал рост курса евро по отношению к рублю

Наблюдаемый рост курса евро по отношению к рублю во многом связан с укреплением европейской валюты на международном рынке. Такое мнение в разговоре с RT выразил экономист Владислав Гинько, преподаватель РАНХиГС при президенте России.

«Евро, в свою очередь, растёт именно потому, что доллар дешевеет к корзине ведущих валют», — добавил Гинько.

При этом он отметил, что доллар с марта просел на 13%.

«Особенно сильно доллар падает к евро, к британскому фунту и к японской йене… Кстати, если посмотреть, у нас за последние 1,5 месяца произошло сильное укрепление рубля к доллару, порядка 10%. Оно связано с тем, что в паре «доллар к евро» доллар очень сильно снизился, а евро — вырос», — пояснил эксперт.

Ранее курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 рублей.