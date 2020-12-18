Экономист оценил меры поддержки населения России в период пандемии

Директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников прокомментировал меры поддержки населения России в период пандемии.

Об этом он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Меры, рассчитанные на более проблемные группы населения, доказали свою эффективность. Разносторонняя помощь от государства спасла россиян в период пандемии. Мы находимся в топе стран с лучшими антикризисными показателями», — заявляет Масленников.

Актуальными для граждан оказались субсидии на оплату услуг ЖКХ. Самыми востребованными стали выплаты россиянам, оставшимся без работы.

Государство помогло бизнесу остаться на плаву, считает эксперт.

«Необходимо тщательно провести инвентаризацию тех субсидий, которые уже есть, прежде чем вводить новые. Для начала нужно сообщить бизнесу о продлении или прекращении мер поддержки до конца этого года, так как ещё неясно, что ждёт предпринимателей 1 января 2021 года», — заключает Масленников.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с НСН новость о том, что из-за кризиса в российских торговых центрах обанкротилось около 20% магазинов, предположив, что ситуация в будущем усугубится.