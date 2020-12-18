Иосиф Пригожин прокомментировал влияние пандемии на экономику

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о том, что из-за кризиса в российских торговых центрах обанкротилось около 20% магазинов, предположив, что ситуация в будущем усугубится.

Об этом он заявил в эфире НСН.

«Я думаю, что после пандемии этот показатель ещё возрастёт, потому что покупательская способность очень сильно упала. И мне, конечно, жалко предпринимателей. Государство всё-таки должно поддержать тех людей, кто не способен был удержать свой бизнес именно из-за этого пандемического кризиса. Так было бы точнее и правильнее», — сказал он.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.