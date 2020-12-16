В РАКИБ спрогнозировали дальнейший рост цены на биткоин

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Кирилл Горшенин
Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников прокомментировал в беседе с RT информацию, что цена биткоина обновила исторический максимум, превысив достигнутый в декабре 2017 года уровень $20 042.
В РАКИБ спрогнозировали дальнейший рост цены на биткоин
  • Reuters

Бражников объяснил, что рост стоимости биткоина связан с увеличением интереса к этой сфере экономики.

«Люди всё больше обращают внимание на другие способы заработка, на то, куда потратить (деньги. — RT) в секторе экономики, где меньше проблем... Всё больше людей пользуются этими услугами, всё больше можно услуг купить и продать, использовать все финансовые возможности», — заявил эксперт.

Он также добавил, что цена на биткоин будет расти и в дальнейшем.

«Биткоин — это же не вечная валюта, она в конечном итоге закончится и реально будет стоить дороже... Это (производство криптовалюты. — RT) не может продолжаться вечно, как с долларами», — добавил эксперт.

Ранее цена биткоина превысила показатели исторического максимума ($20 042), зафиксированного в декабре 2017 года.

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