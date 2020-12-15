Турция и Азербайджан договорились о поставках газа в Нахичевань

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Министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции в Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане. Об этом сообщает РИА Новости.
Турция и Азербайджан договорились о поставках газа в Нахичевань
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«Поставки газа в Нахичевань (Азербайджан) будут осуществляться посредством новой ветки, которая возьмёт начало из Восточно-Анатолийского газопровода на территории провинции Ыгдыр», — цитирует Anadolu турецкого министра.

1 июля Иран возобновил поставки газа в Турцию, которые были приостановлены из-за подрыва на газопроводе. 

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