Турция и Азербайджан договорились о поставках газа в Нахичевань

Министры энергетики Турции и Азербайджана Фатих Дёнмез и Пярвиз Шахбазов подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции в Нахичеванскую автономную республику в Азербайджане. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Поставки газа в Нахичевань (Азербайджан) будут осуществляться посредством новой ветки, которая возьмёт начало из Восточно-Анатолийского газопровода на территории провинции Ыгдыр», — цитирует Anadolu турецкого министра. Глава Минэнерго Турции: Поставки газа в #Нахчыван (#Азербайджан) будут осуществляться посредством новой ветки, которая возьмет начало из Восточно-Анатолийского газопровода на территории провинции Ыгдыр. 85 км газопровод из Ыгдыра будет проложен до района #Садарак. pic.twitter.com/Qpxzhrtg93 — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) December 15, 2020 1 июля Иран возобновил поставки газа в Турцию, которые были приостановлены из-за подрыва на газопроводе.