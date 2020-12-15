Компания-оператор заявила о завершении ремонта нефтепровода Мозырь — Брест

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Компания «Гомельтранснефть Дружба» — оператор нефтепровода «Дружба» в Белоруссии — завершила ремонт объектов на одном из участков магистрального нефтепровода Мозырь — Брест.
Компания-оператор заявила о завершении ремонта нефтепровода Мозырь — Брест
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает oilcapital.ru.

«В период плановой остановки перекачки нефти 7—14 декабря проведён ремонт объектов магистрального нефтепровода Мозырь — Брест. Во время остановки устранены дефекты на магистральных нефтепроводах Мозырь — Брест DN600, DN700, DN800. На НПС «Пинск» специалисты заменили участок трубопровода от задвижки №216 до задвижки №217 камеры регулирования давления насосной станции №2. Отремонтированы задвижки №625 НС-4/1 ЛПДС «Мозырь» и №201 НПС «Кобрин», — сказано в пресс-релизе компании.

Также на нефтеперекачивающих станциях участка было проведено обслуживание систем электроснабжения, осуществлена проверка работы средств автоматики и системы пожаротушения.

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