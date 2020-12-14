Экономист дала прогноз по стоимости нефти в 2021 году

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, при каких условиях нефть может подорожать до $80 за баррель.

В своём комментарии ФАН Мильчакова отметила, что в 2021 году мир ожидают такие события, как массовая вакцинация населения от коронавируса, сокращение влияния пандемии на мировую экономику. Это будет означать достаточно быстрое восстановление спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть.

По её словам, в пользу роста спроса на нефть говорит и то, что Китай в текущем году оказался мировым лидером по объёмам переработки сырой нефти и производства нефтепродуктов.

Однако есть и ряд негативных тенденций.

«Количество командировок в мире сократится более чем наполовину по сравнению с докризисным 2019 годом, а 30% всех офисных работников мира перейдут на удалённую работу. Соответственно, цены на нефть быстро не вернутся на уровень в $70—80 за баррель. Мы прогнозируем коридор цен на нефть Brent в 2021 году в $40—60 за баррель», — заключила Мильчакова.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предположил, при каких условиях на рынке стоимость барреля нефти может подняться до $60.