Эксперт дал прогноз по курсу рубля в начале 2021 года

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Лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов считает, что рубль укрепляется по мере того, как снижается интенсивность паники из-за неопределённости, нависшей над финансовыми рынками на фоне многих рисков и ожиданий.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля в начале 2021 года
  • Reuters

Об этом Дмитрий Адамидов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Ликвидность, которую создают в Америке и Европейском союзе, абсорбирует фондовый рынок. Как только они прекратят эмиссию, прошлые действия сильно отразятся на российской валюте. Придётся ожидать ускорения инфляции по доллару и евро, а также решения денежных властей России. Но пока что статус-кво хрупко сохраняется. И не очень понятно, когда именно произойдут переполнение фондового рынка, обвал и выход ликвидности в потребительский сектор. Вполне вероятно, что в 2021 году. К концу следующего года инфляция по американской и европейской валютам ускорится, тем более что ЕЦБ и ФРС сообщали о решении не повышать ставки», — прокомментировал эксперт.

Будущее российской валюты также зависит от действий новой администрации президента Соединённых Штатов Америки.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист и публицист Михаил Делягин в беседе с Inforeactor дал прогноз относительно курса доллара.

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