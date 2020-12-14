Финансовый аналитик оценил возможность подорожания барреля нефти до $60

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, при каких условиях на рынке стоимость барреля нефти может подняться до $60.

Об этом Игорь Юшков рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«В принципе, цена может достичь и $60 за баррель, однако всё будет зависеть в таком случае от того, как быстро начнут восстанавливаться рынок и спрос на нефть. В данный момент стоимость нефти находится около $50 за баррель. Она выросла на фоне ожиданий и позитивных новостей, а не из-за той диспропорции спроса и предложения, присутствующей на рынке», — рассказал эксперт.

Однако реальное положение на рынке показывает: ажиотаж приводит к замедленному изменению стоимости нефти, а ожидания игроков не оправдываются. На фоне этого можно предположить, что в начале 2021 года цена отскочит ближе к $40 за баррель, а далее покажет рост в зависимости от отмены карантинных ограничений в странах, открытия границ, запуска полноценного авиасообщения и динамики спроса.

В подобных условиях показатель в $60 за баррель можно назвать лояльным и реалистичным, считает эксперт.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова В беседе с ФАН дала прогноз по ситуации на рынке нефти.