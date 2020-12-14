Директор по инвестициям Saxo Bank дал прогноз курса рубля

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен в беседе с РИА Новости дал прогноз курса рубля.

Он заявил, что «рубль недооценён».

По его словам, «следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество».

«Торговать парой USD/RUB относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рублей за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65—66 рублей», — сообщил Якобсен.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.